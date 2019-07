p>CALCIOMERCATO INTER DZEKO / In attesa di capire quale sarà il futuro di Mauroe in attesa dell'incontro con ilper, ci sono da registrare dei rallentamenti nella trattativa traper Edin. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato in esclusiva su 'Calciomercato.it', l'intesa tra l'Inter e Dzeko è stata raggiunta da tempo ma i rapporti tra la dirigenza nerazzurra e quella giallorossa ora si sono raffreddati. La Roma è ferma sulla propria richiesta di 20 milioni, una cifra ritenuta troppo alta da Marotta e Ausilio per un giocatore di 33 anni che l’anno prossimo va in scadenza di contratto. L'offerrta del'Inter, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è di 10 milioni euro: la distanza è ancora enorme, l’affare al momento è messo in stand-by perché la dirigenza nerazzurra ha altre priorità (Barella e Lukaku) da portare avanti.