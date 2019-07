p>CALCIOMERCATO MILAN MARIANO DIAZ / Nella giornata di ieri ilha ufficializzato l'arrivo in rossonero di Theodal: il terzino francese ha firmato un contratto quinquennale mentre nelle casse dei 'Blancos' sono stati versati 20 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Hernandez però potrebbe non essere l'unico colpo rossonero proveniente da casa Real. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Mariano Diaz è un'idea concreta della dirigenza del Milan per rafforzare il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di mister Giampaolo: l'attaccante spagnolo naturalizzato dominicano classe 1993, ha trovato poco spazio quest'anno con i Blancos dopo l'ottima stagione disputata con il Lione. In Francia infatti ha segnato 21 gol in 45 partite, spingendo così il Real Madrid 12 mesi a riacquistarlo per 33 milioni di euro.