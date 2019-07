p>CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Carlovuole a tutti i costi Jamessecondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico delvuole essere continuamente aggiornato sulla trattativa che potrebbe portare il talento colombiano in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

E' il nome attorno al quale al momento ruota tutto il calciomercato Napoli: come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, il Napoli e James Rodriguez sono sempre più vicini. L'accordo con il giocatore c'é da tempo, bisogna trovare la giusta intesa economica tra i due club con Florentino Perez che al momento è fermo sulla richiesta di 42 milioni di euro, mentre De Laurentiis è pronto a versare nelle casse dei 'Blancos' 10 milioni di euro per il prestito oneroso. Il numero uno del Real ha incontrato Jorge Mendes a Londra e pare che abbia assicurato al manager del giocatore che rivedrà la sua richiesta.