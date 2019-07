CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAINGGOLAN / Le parole di Beppe Marotta non lasciano dubbi: Mauro Icardi e Radja Nainggolan non rientrano più nel progetto tecnico della nuova Inter di Antonio Conte.

La volontà dell'ex tecnico del Chelsea è chiara: nello spogliatoio non ci deve essere spazio per nessuna situazione che può creare scompiglio e che può rovinare l'armonia dell'intero gruppo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Quale futuro per i due nerazzurri? Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il futuro di Icardi potrebbe essere ancora in Italia: il duello tra Napoli e Juventus è appena iniziato, con De Laurentiis pronto a mettere sul piatto 60 milioni per battere la concorrenza bianconera e assicurarsi il bomber argentino. Discorso diverso per Nainggolan che cercherà in ogni modo di convincere Conte. L'estero infatti sembra la pista al momento più percorribile ma al momento l'interesse mostrato da alcuni club del campionato cinese non soddisfa il Ninja. L'Inter ha aperto anche al prestito, purché ci sia la copertura dell’ammortamento per la prossima stagione, pari a 9 milioni. Se il Ninja lascerà Milano, partirà l’assalto al soldato Vidal