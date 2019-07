CALCIOMERCATO INTER BARELLA LUKAKU / Sono i due nomi più gettotanti del calciomercato Inter: stiamo parlando ovviamente di Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare di regalare i due giocatori a Conte nel minor tempo possibile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Quanto dovrà aspettare l'ex tecnico del Chelsea? 10 giorni ma la speranza di poterli avere a disposizione prima del tour in Asia è alta.

Con l’inizio del ritiro ci sarà l’affondo da parte della dirigenza dell'Inter: per Lukaku l'Inter infatti è pronta a spingere sull'acceleratore,hanno in programma un faccia a faccia con ilC'è ancora una notevole distanza tra domanda e offerta ma dall'ambiente nerazzurro filtra ottimismo circa la buona riuscita dell'affare.

Marotta invece cercherà di ricucire i rapporti domani in Lega con Tommaso Giulini per Barella: la volontà del giocatore è chiara e nota da tempo,le parti proveranno a fare un passo di riavvicinamento. L'Inter è ferma all'offerta di 36 milioni più 4 di bonus, il Cagliari mira a guadagnare qualche soldo in più.