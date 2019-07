Juventus, Pogba è 'sparito': il Manchester United non sa dove sia

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / La tensione trae ilcontinua a crescere di giorno in giorno. Dopo l'annuncio di Mino Raiola, che ha ribadito la volontà di cambiare aria , oggi in Inghilterra giungono ulteriori novità sul caso: secondo il 'Mirror', il Manchester United non sa ancora se oggi il francese volerà con i compagni per la tournée estiva, che si svolgerà in Australia. I dirigenti della società hanno inoltre ammesso poche ora fa di "non sapere dove sia" il centrocampista, che valuta un trasferimento alo alla, sempre interessata al suo ritorno. Pogba, in teoria, aveva qualche giorno in più di riposo grazie alle gare giocate con la Nazionale francese contro Andorra e Turchia a giugno. Ma non è chiaro se questa domenica, come esige lo United, raggiungerà il resto del gruppo.