Roma, addio El Shaarawy: già domani partenza per la Cina

p>CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY /dice addio alla, e all'Italia. Dopo una trattativa lunga e complessa, lo Shanghai Shenhua ha trovato l'accordo con il club giallorosso per circa 18 milioni di euro più bonus, mentre al calciatore andrà la faraonica (è proprio il caso di dirlo...) cifra di 40 milioni di euro netti in tre anni. L'affare è praticamente cosa fatta: già domani il calciatore sarà in partenza per la Cina, per effettuare le visite mediche ed iniziare la sua nuova avventura. A 27 anni ancora da compiere, il 'Faraone' saluta il calcio europeo.