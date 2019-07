p>CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ / Dopo l'incredibile Europeo disputato con la Spagna Under 21, Fabianè diventato uno dei giocatori più richiesti dai top club europei: in particolare ilsembrerebbe super interessato al centrocampista del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Aurelio De Laurentiis al momento non ne vuole sapere ma, secondo quanto riportato da 'Il Mattino', il centrocampista spagnolo vorrebbe un adeguamento dell'ingaggio per restare a Napoli: attualmente Fabian guadagna 1,5 milioni di euro, ne vorrebbe almeno il doppio per restare in Italia.