CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY / Stephan El Shaarawy questa volta è veramente pronto a lasciare la Roma e volare in Cina.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', dopo aver rifiutato la proposta di due settimane fa, il 'Faraone' è pronto a diventare un nuovo giocatore dello.

L'accordo è stato raggiunto sulla base di 18 milioni di euro bonus compresi in favore della Roma: per El Shaarawy contratto faraonico da 40 milioni di euro netti in 3 anni. Una cifra irrinunciabile da rifiutare.