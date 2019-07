CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER VIERI / Lo storico ex attaccante Christian Vieri ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' degli ultimi rumors di calciomercato riguardanti Juventus e Inter. Come sempre, 'Bobo' lo ha fatto senza peli sulla lingua.

HIGUAIN - "Mi sembra uno dei centravanti più completi, non capisco perchè non lo tengano a Torino.

ICARDI - "Juventus? Ronaldo non ha bisogno di partner, ha segnato 600 gol! Non so se Mauro andrà alla Juventus o al Napoli, dipende dagli allenatori e da che tipo di attaccante cercano".

JUVENTUS - "Ha Ronaldo, ha preso Ramsey, Rabiot e de Ligt... Come si può parlare di gap accorciato? Napoli e Inter stanno facendo un buon mercato, ma non possono essere paragonate ai bianconeri".