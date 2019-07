p>CALCIOMERCATO MILAN ROMA FIORENTINA VERETOUT / E' uno dei nomi più gettonati di questa prima parte di calciomercato: stiamo parlando di Jordan, centrocampista francese dellaconteso daSia la dirigenza giallorossa che quella rossonera hanno incontrato nei giorni scorsi la Fiorentina ma al momento non è stato trovato nessun accordo tra le parti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In attesa di capire come si concluderà questa bagarre di mercato, oggi Veretout ha preso parte al primo allenamento della Fiorentina nel ritiro di Moena. Qualche sorriso, qualche chiacchierata con il connazionale Dabo mentre dagli spalti diversi tifosi hanno mostrato il proprio disappunto verso il giocatore che ha lasciato in anticipo il campo a causa di un colpo alla caviglia rimediato in un contrasto di gioco proprio con Dabo.