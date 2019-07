#Marotta a @SkySport : "Non c'è un metodo Marotta, ma è il metodo che dovrebbe essere utilizzato in tutte le comunità. Significa avere delle regole precise, dei dirtti e dei doveri. E i doveri devono sempre essere rispettati". Volevate una società? Finalmente ci siamo. https://t.co/2yX3pczYt2

Eppure la 1ª regola del mercato (parlo proprio di vendita ambulante) è urlare al mondo quanto sia bello,fresco e buono il cocco. Voglio vedere chi lo comprerebbe, a tot € , se il tizio in spiaggia annunciasse “sto cocco me lo voglio levare davanti, ACCATTATAVILL’!”. #Marotta

Grazie al nostro insider preferito #Marotta per aver certificato che chiunque si avvicinasse anche solo per un sondaggio a #icardi e #Nainggolan non solo farebbe un favore a #Inter ma deciderebbe tempi, modalità e prezzo per gli stessi.#calciomercato