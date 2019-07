p>CALCIOMERCATO FIORENTINA LIROLA SASSUOLO / Laha individuato in Polil rinforzo giusto per puntellare la difesa viola di Vincenzo: ilha fatto sapere di voler almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Nazione', al momento c'è una distanza di 10 milioni di euro tra domanda e offerta. La Fiorentina infatti al momento non è intenzionata a superare la soglia dei 10 milioni di euro: è possibile dunque che per soddisfare le richieste economiche del Sassuolo, venga inserita una contropartita nell'affare.