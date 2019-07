CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI/ Stando a quanto riportato nella giornata odierna da 'Radio Kiss Kiss', Mauro Icardi gradirebbe la possibilità di trasferirsi al Napoli nel caso dovesse lasciare l'Inter in questa finestra estiva di calciomercato.

L'attaccante argentino, arrivato in nerazzurro nel 2013, avrebbe messo in cima alle sue preferenze proprio il club azzurro per proseguire la sua carriera in Serie A. Per le ultime notizie sul calciomercato dei top club italiani---> clicca qui!

Icardi, che ha molti estimatori anche all'estero, vorrebbe quindi il Napoli in caso di addio alla Beneamata, sempre più imminente soprattutto dopo le parole di Beppe Marotta.