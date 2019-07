p>CALCIOMERCATO UDINESE BECAO / Attraverso un comincato ufficiale apparso sul proprio sito, ilha comunicato la cessione a titolo definitivo di: il difensore brasiliano classe 1996 è un nuovo giocatore dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Svelate anche le cifre dell'affare con il club bianconero che ha versato nelle casse del Bahia 1,6 milioni di euro per il difensore che ha giocato nell'ultima stagione in prestito in Russia con la maglia del CSKA Mosca.