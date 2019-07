CALCIOMERCATO ROMA GERSON FLAMENGO / Dopo il rifiuto che ha fatto saltare la trattativa con la Dinamo Mosca, la Roma è a caccia di una nuova sistemazione per Gerson. t, oltre all'interesse di diverse squadre tedesche, la soluzione più plausibile al momento è quella del ritorno in patria, precisamente al Flamengo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riportato da 'Globo Esporte', la destinazione è assai gradita dallo stesso giocatore: l'offerta del club rossonero è di 8 milioni di euro, mentre la richiesta della Roma è sui 10 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta è piccola, tutto fa pensare che la trattativa possa andare in porto con Gerson che domani potrebbe incontrare la dirigenza e comunicare la propria volontà di trasferirsi al Flamengo.