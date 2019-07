CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT FIORENTINA/ Jordan Veretout è uno dei protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista della Fiorentina, un po' in ombra nella parte finale di stagione, è nel mirino in particolare di Milan e Roma, che vorrebbero la qualità e il dinamismo dell'ex giocatore dell'Aston Villa sulla loro linea mediana. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Stando a quanto riportato da 'Sport Mediaset', il Milan avrebbe fatto passi avanti per Veretout. Il giocatore, arrivato in Italia nell'estate del 2017.

è stato uno dei migliori marcatori della Viola nello scorso campionato.

Il Milan potrebbe mettere sul piatto anche alcune contropartite tecniche, nelle ultime ore si è parlato ad esempio di Borini, Laxalt e Samu Castillejo. La richiesta della Fiorentina però è molto chiara: 25 milioni di euro. Il club viola, che nella giornata di oggi ha iniziato il ritiro estivo, nel quale è presente lo stesso Veretout, non avrebbe intenzione di svendere il francese. Occhio anche alla Roma di Petrachi, che nei giorni scorsi ha incontrato la Viola proprio per sondare la possibilità di inserire giocatori nell'affare, ma al momento la Fiorentina sembra inamovibile.