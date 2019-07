CALCIOMERCATO GENOA ROG NAPOLI / Marko Rog è in uscita dal Napoli.

I centrocampista croato, reduce dal prestito al, sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza in A per mettersi in mostra.

Diversi club si sono mostrati interessati al classe 1995 ma secondo quanto riportato da 'Il Mattino' in corsa ora ci sarebbe anche il Genoa di Andreazzoli: la dirigenza del 'Grifone' sarebbe pronta a spingersi fino ai 15 milioni per assicurarsi Rog.