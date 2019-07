p>CALCIOMERCATO BARCELLONA GRIEZMANN ATLETICO MADRID / Dopo il comunicato duro dell'Atletico Madrid , la trattativa tra ilora rischia di saltare: l'attaccante francese ha da tempo confessato il proprio desiderio di lasciare Madrid ma alla dirigenza dei 'Colchoneros' non è piaciuto come i blaugrana si sono mossi nell'ambito di questa trattativa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Cosa succederà ora? Secondo quanto riportato da 'Marca', il Barcellona è pronta all'offensiva decisiva per far crollare il muro dell'Atletico Madrid anche se al momento la dirigenza blaugrana non riesce ad incastrare i pezzi del puzzle e a trovare la formula adatta per poter soddisfare le richieste economiche del club madrileno: nelle prossime ore ci potrebbe essere un nuovo contatto tra le parti.