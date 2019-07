Juventus, CR7 suona la carica: ''Sono pronto, voglio ancora vincere''

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La Juventus di Maurizio Sarri ripartirà da una sola e unica certezza che porta il nome di Cristiano Ronaldo.

L'attaccante portoghese, cinque volte Pallone d'Oro, durante le sue vacanze non ha mai smesso di allenarsi, come testimoniato dai video pubblicato sui suoi social, per farsi trovare pronto in vista del ritiro bianconero che sta per iniziare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

CR7, durante le sue vacanze nella sua città natale di Madeira, è stato intercettato dai microfoni di 'A Bola' e si è così espresso in vista dell'inizio del precampionato: ''Sono pronto per la prossima stagione, voglio sempre migliorare. Cerco sempre di fare il mio meglio per poter vincere trofei".