CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAINGGOLAN / Il calciomercato Inter è pronto all'ennesima rivoluzione dopo le parole di Beppe l'amministratore delegato nerazzurro ha infatti confermato che Icardi e Nainggolan non rientrano più nel progetto tecnico della nuova Inter di Antonio.

Quale impatto avrà questa decisione sul mercato nerazzurro? Il sito 'Calcio&Finanza' ha provato a calcolare l’impatto sul bilancio dell’Inter 2019-2020 derivante dalla cessione dei due calciatori. Complessivamente se la dirigenza riuscisse a vendere i due calciatori in base ai valori indicati dal CIES, si potrebbe concretizzare un impatto positivo a bilancio di circa 85 milioni. Cifra che sarebbe raggiunta dai 17,5 milioni di euro dovuti al risparmio sugli stipendi lordi dei due calciatori, agli 11 dell'ammortamento da iscrivere a bilancio e dai 56 milioni di euro derivanti dalle plusvalnze nette. Soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato, a patto che Icardi venga ceduto per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro e Nainggolan per una cifra non inferirore ai 27 milioni.