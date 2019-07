Juventus, tentativo per Lukaku? La risposta dell'Inter

JUVENTUS INTER LUKAKU MILINKOVIC-SAVIC / È guerra totale quella tra Juventus ed Inter. Una guerra che, in attesa del campo, si scatena sul calciomercato dove tra obiettivi concreti, tentativi di disturbo e depistaggi, i radar delle due società si stanno incrociando con una frequenza sempre crescente. L'ultimo nome è quello di Romelu Lukaku: primo obiettivo dei nerazzurri che lo vogliono per rifondare l'attacco e sostituire Mauro Icardi, il belga nelle scorse ore è stato oggetto anche di un tentativo di approccio da parte dei dirigenti juventini.

Col passare delle ore, la sensazione è che si sia trattata di una manovra di disturbo per ostacolare il mercato dell'Inter, che col giocatore ha già un'intesa di massima e la prossima settimana potrebbe entrare nel vivo della trattativa col ManchesterUnited. La mossa bianconera però non ha fatto chiaramente piacere agli uomini mercato nerazzurri che secondo 'Corriere.it' hanno preparato una risposta immediata, che si chiama Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio è un nome caldo per il Paris Saint-Germain e lo stesso United che lo vorrebbe per sostituire Paul Pogba, ma anche della Juventus che continua a tenerlo in cima alla lista delle alternative proprio al francese che potrebbe finire al Real Madrid. L'Inter però non molla e vorrebbe puntare ad inserirsi tra questi giganti. Come? Il piano è aspettare la fase calda del mercato, quindi entrare in scena con forza ad agosto inoltrato mettendo sul piatto anche il cartellino di Roberto Gagliardini che piace a mister Simone Inzaghi, oltre chiaramente ad una sostanziosa offerta cash. Fonti bene informate, secondo il Corriere, invitano quindi a tenere viva la pista Inter per il 'sergente' della Lazio.