Calciomercato Inter, bomba dal Brasile: offerta formalizzata per Dani Alves

CALCIOMERCATO INTER DANI ALVES / Nonostante i 36 anni compiuti Dani Alves è sicuramente uno degli svincolati di lusso con maggiore mercato. Soprattutto dopo le prestazioni in Copa America, che hanno dimostrato come dopo l'addio al Paris Saint-Germain possa dare ancora tanto ad alti livelli. Ed infatti si starebbe scatenando una corsa tra top club per assicurarsi il laterale brasiliano.

Secondo quanto riferisce il portale 'UOL Esporte' infatti, Dani Alves avrebbe già ricevuto un'offerta dall'Inter che è stata reputata buona sia da parte del calciatore che dal suo entourage.

L'accordo, però, non è stato al momento siglato perché il brasiliano spera ancora in una chiamata dalla Spagna, più precisamente dal: Alves ha mantenuto ottimi rapporti con i blaugrana e ritiene che potrebbe ancora interessare ai catalani, mentre ilsi è defilato per via dei costi dell'operazione e pure l'potrebbe fare un tentativo. Dalla Premier League, prima opzione del calciatore, non sono arrivate proposte soddisfacenti, così come lanon avrebbe dato seguito ad un primo sondaggio per riaverlo. L'Inter a questo punto è una seria candidata all'ingaggio di Dani Alves che punta a strappare un contratto di due o tre anni e, si legge, scioglierà i dubbi sul suo futuro entro il 20 luglio. Ci siamo quasi, dunque.