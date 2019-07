LECCE SILVESTRE / Continua il pressing del Lecce nei confronti di Matias Silvestre, esperto difensore attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Empoli.

Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo

Come riportato da 'Sky Sport', sono infatti continui i contatti con l'entourage del 34enne: le parti sarebbero più vicine, con la dirigenza giallorossa che sta spingendo per provare a chiudere al più presto l'operazione. Sono giorni decisivi, dunque, per il futuro di Silvestre.