CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAINGGOLAN / Mauro Icardi e Radja Nainggolan sono stati messi alla porta dall'Inter. I due calciatori non rientrano più nei piani tecnici e Beppe Marotta, oggi, non ha usato troppi giri di parole per ribadire il concetto: "I due giocatori sono sul mercato, non rientrano nel progetto". Antonio Conte dunque ripartirà a breve senza due pedine importanti. Due pedine che andranno 'sistemate' nel più breve tempo possibile. Trovare squadre disposte a soddisfare le richieste nerazzurre non sarà però facile: vista la situazione venutasi a creare, è difficile immaginare che il bomber argentino possa essere ceduto per più di 60-70 milioni di euro.

Rientrare dalla spesa fatta per Nainggolan sarà ancora più difficile: il calciatore ha mercato in Cina ma lo volontà sarebbe quella di rimanere ancora nel calcio che conta. Secondo gli ultimi rumors ci starebbe pensando il Torino, desideroso di farsi un regalo per l'Europa League, ma potrebbe arrivare solamente in prestito, oneroso, e con l'aiuto dell'Inter sullo stipendio. Facile pensare dunque che si batteranno altre piste, con la speranza di trovare il prima possibile la giusta sistemazione.