ATALANTA PERCASSI MANCINI ZAPATA / Stagione al via per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, la prima nella storia del club con l'impegno Champions League. La società nerazzurra deve però 'difendersi' dalle numerose richieste per i propri big, Mancini e Zapata su tutti.

Intervenuto da Clusone, sede del ritiro estivo della squadra, il presidente Antonio Percassi ha parlato così delle numerose voci di mercato: "I migliori, Duvan Zapata in testa, restano all’Atalanta. E vorrei rimanesse anche Gianluca Mancini, che in ogni caso sarebbe rimpiazzato adeguatamente". Il difensore sembra infatti destinato alla Roma, che prima dovrà però convincere Percassi e la sua dirigenza.