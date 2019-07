CALCIOMERCATO INTER MAROTTA WANDA NARA ICARDI / Nel corso della lunga intervista rilasciata a 'Sportweek', inserto settimanale della 'Gazzetta dello Sport', l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta non ha risparmiato, in alcuni passaggi, stoccate rivolte al mondo dei procuratori e probabilmente anche a Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, uno dei principali casi di mercato all'interno della rosa nerazzurra.

"Ci sono troppi improvvisatori nel mercato al giorno d'oggi - ha dichiarato - Trattiamo con chi fino all'altro giorno faceva il grossista di piante, bisogna studiare e impratichirsi. Non si diventa medici per improvvisazione. Non si deve prendere in giro la controparte spacciando qualità laddove non ce ne sono. Un procuratore fa molta meno fatica di un allenatore o un giocatore per emergere, in questo momento chiunque può diventare agente. E' una figura professionale che avrebbe bisogno di parametri definiti".