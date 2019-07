Calciomercato Inter, Icardi e Nainggolan 'fatti fuori': parla Marotta!

ICARDI NAINGGOLAN MAROTTA INTER CALCIOMERCATO / "Icardi e Nainggolan? Serve chiarezza e trasparenza. Sono degli ottimi giocatori e talenti, ma non basta. Non rientrano nel nostro progetto, lo dico con trasparenza e con rispetto. Icardi è sul mercato.

Ma rispettiamo gli accordi contrattuali", parole chiare che non lasciano alcun dubbio: Beppe- intervistato da 'Sky Sport' - 'fa fuori' così i due calciatori al centro di diversi rumors di calciomercato Per Mauro Icardi va monitorata la situazione legata all'Atletico Madrid ma piace anche in Italia, apronte a darsi battaglia ma alla fine a decidere saranno il bomber e Wanda Nara. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per il centrocampista, invece, niente Cina: il desiderio del belga è di continuare a giocare nel calcio che conta.

"Entrambi i giocatori sono al corrente di questa situazione - ha spiegato ancora Marotta - Icardi? Non veniamo meno ai nostri accordi contrattuali, che prevedono che il giocatore debba prendere parte agli allenamenti. Poi però sta all'allenatore scegliere la formazione".

