Barcellona, svolta Neymar: offerto al Real!

BARCELLONA NEYMAR REAL MADRID PSG / Si ingarbuglia sempre di più la matassa Neymar. L'attaccante brasiliano è tornato ad essere un obiettivo concreto del Barcellona, che vorrebbe riportarlo a casa.

Ilsembrerebbe aver deciso di cedere il suo talento ma non ai blaugrana: stando a quanto si legge su 'Marca', l'idea dei francesi sarebbe quella di vendere Neymar al. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il calciatore sarebbe stato proposto per ben due volte ma per i Blancos il brasiliano, al momento, non rappresenterebbe una priorità.