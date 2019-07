Calciomercato Inter, nuovo assalto alla Juve per Dybala

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS DYBALA ICARDI MAROTTA PARATICI / Continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino è da tempo un separato in casa con l'Inter e sebbene tenterà di convincere, nel ritiro di Lugano, Antonio Conte, il suo addio sembra scritto. Calciomercato.it ha svelato l'interessamento dell'Atletico Madrid per Icardi, che intanto strizza l'occhio alla Juventus.

I bianconeri sarebbero interessati al profilo dell'ex capitano nerazzurro e su questo prova a giocare Beppe. Tempo fa sembrava particolarmente calda l'ipotesi di uno scambio tra Icardi e Dybala , ci ha riprovato, secondo 'Tuttosport', nelle ultime ore Marotta chiedendo al dirimpettaio ed ex collega Fabiola 'Joya' per impostare una trattativa per la cessione immediata di Icardi. Ma la Juventus non ci sente:non si tocca.