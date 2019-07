CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CONTE POGBA / In un'intervista a Sport Week, Beppe Marotta ha analizzato il calciomercato attuale, dando un suggerimento per quello futuro. Impossibile non fare un accenno all'Inter: "Sta nascendo una grande squadra, con una società solida e lungimirante. Conte è il nostro top player. L'affare migliore? Penso che sia stato Pogba, preso a zero e venduto a 115 allo stesso Manchester United.

Mercato? In passato c'era più serietà perché c'erano meno attori, non esistevano i procuratori, si faceva uso di cambiali, oggi invece tutto digitale e rischi l'hackeraggio, a me è successo di essere vittima di intromissioni truffaldine".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

NUOVO MERCATO - "Bisognerebbe liberalizzare tutto, azzerare il valore dei cartellini. Tutti ormai andiamo a caccia di giocatori a fine contratto versando signing fee. Procuratori più bravi? Branchini, Tinti, Damiani e Sergio Berti, quelli della vecchia guardia"