CALCIOMERCATO INTER PERISIC EMERSON PALMIERI CONTE / Squadre che dopo le vacanze si vanno via via ricongiungendo per i ritiri precampionato. Toccherà a brevissimo anche all'Inter, che riparte da Lugano con Antonio Conte in panchina. Il tecnico pugliese si è prodigato, in vacanza, avendo colloqui sia con i nuovi giocatori che con i senatori dello spogliatoio.

In Svizzera, una delle questioni più delicate dei primi giorni di ritiro sarà Ivan. Il nuovo allenatore vuole farne un esterno a tutta fascia nel suo 3-5-2, da capire se il croato sarà propenso a ripensarsi in un ruolo diverso da quelli interpretati in carriera. Secondo 'Tuttosport', qualora Perisic non gradisse la nuova veste tattica, l'Inter si fionderebbe su, la cui posizione alè precaria vista la presenza nel ruolo di