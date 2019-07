NAPOLI LOVERA / Il Napoli vola in Argentina: blitz degli osservatori azzurri che hanno posato gli occhi su Maximiliano Lovera, jolly offensivo del Rosario Central.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui le relazioni degli scout partenopei sono state più che positive: 20 anni, capace di giocare su tutto il fronte offensivo, Lovera potrebbe essere un investimento in prospettiva per la società partenopea.è sempre attento ai giovani ed è alla ricerca di un talento da far esplodere in azzurro: Lovera fa parte dei possibili obiettivi anche se sono da valutare i costi dell'operazione. Intanto restano troppo alte le richieste arrivate per Almendra (Boca) e Elmas (Fenerbahce): a certe cifre il Napoli non è intenzionato a trattare.