MILAN DONNARUMMA / Il Milan ha chiuso già due acquisti, Krunic e Theo Hernandez, e attende il via libera anche per Bennacer: la società rossonera, nonostante debba fare i conti con le limitazioni del fair play finanziario, ha già mosso alcuni passi.

Ora però, per entrare nella fase calda del mercato, serve fare cassa: l'indiziato principale per dire addio alla squadra di Giampaolo è Gigio Donnarumma. La trattativa con ilper lo scambio con Areola si è arenata, ma il numero 99 rossonero resta il possibile sacrificato. Una sua cessione darebbe il via libera ad altre operazioni in entrata con il duoche è pronto a sfruttare le eventuali occasioni che dovesse presentarsi a fine mercato, quando si potrebbero creare le condizioni per mettere a segno colpi importanti a prezzi ribassati.