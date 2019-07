ATLETICO MADRID ICARDI HIGUAIN / Sono giorni burrascosi in casa Atletico Madrid sul mercato, dominano le frizioni con il Barcellona per la questione Griezmann.

I blaugrana hanno chiesto di posticipare i pagamenti della clausola rescissoria che dal 1 luglio è di 120 milioni di euro e l'Atletico si è opposto fortemente. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti di calciomercato. I colchoneros al momento sono bloccati ma, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , quando riusciranno a sciogliere il nodoe a risolvere la questione, indirizzeranno il loro mirino sulla serie A per l'attacco.è uno storico pallino del direttore sportivo Berta, pronto ad investire 60 milioni di euro per Maurito. Si spiega così la manovra di disturbo della Juventus per Lukaku, visto che manca ancora l'accordo tra l'Inter e il Manchester United.

Non è da escludere neanche il nome di Gonzalo Higuain: sarà anche l'evolversi delle uscite a determinare i rinforzi per il reparto offensivo. Il Pipita piace all'Atletico Madrid dal 2016, dall'estate del passaggio dal Napoli alla Juventus, ed è un'opzione sempre viva. La Roma prova a convincerlo e a battere sul tempo tutte le eventuali rivali, anche l'Atletico Madrid.