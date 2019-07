CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Radja Nainggolan via dall'Inter: l'ipotesi sta prendendo sempre più corpo, anche se il centrocampista belga vorrebbe giocarsi le sue carte nel ritiro con Conte. Una situazione destinata a non sbloccarsi a breve anche perché la società nerazzurra non può permettersi di cedere il calciatore realizzando una minusvalenza.

Ecco perché non sarebbe da escludere la possibilità che il calciatore sia ceduto in prestito: anche in questo caso però occorre tenere l'occhio ben aperto sui conti. Gli aggiornamenti sul mercato nerazzurro: clicca qui . Così, una cessione temporanea di Nainggolan sarebbe possibile a fronte di un ricavo di 9 milioni di euro, la cifra dell'ammortamento prevista per la prossima stagione. La Cina resterebbe una delle ipotesi al vaglio delle parti.