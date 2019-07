CALCIOMERCATO ROMA CINA EL SHAARAWY SHANGAI SHENHUA / Il destino di Stephan El Shaarawy ancora non ha trovato la svolta decisiva. Il Faraone sembrerebbe essere corteggiatissimo dai cinesi dello Shangai Shenhua, pronti a offrirgli un ingaggio stratosferico.

Quello che mancherebbe per arrivare alla fumata bianca sembrerebbe essere l'accordo tra i club in questione. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' infatti, laavrebbe chiesto 26 milioni di euro per lasciar partire il proprio tesserato mentre i cinesi avrebbero offerto 20 milioni.

