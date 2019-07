CALCIOMERCATO NAPOLI ICARDI INTER JUVENTUS / E' questione di tempo ma forse più di incastri e cessioni: Mauro Icardi è il nome che può fa esplodere il calciomercato. Lui che lo scorso anno ha fatto esplodere il rapporto con l'Inter: la fascia tolta, l'assenza dal campo e la decisione (della società) che di spazio per lui in nerazzurro non ci fosse più. Ora c'è da trovare la soluzione migliore con il calciatore che continua a dire di voler restare ma che intanto flirta con la Juventus: il 'giallo' dell'incontro con Paratici è solo cronaca, il succo è che il corteggiamento bianconero non è certo una novità.

Così come non è una novità l'interesse delche già ci aveva provato nell'estate dell'addio di Higuain (guarda caso alla Juventus). Però per entrambe servono tempo e cessioni: i bianconeri devono 'liberarsi' Higuain, gli azzurri tutti gli esuberi che servono a creare il tesoretto per l'assalto all'ex capitano nerazzurro. Sessanta milioni l'offerta che vorrebbe presentare De Laurentiis per Icardi che intanto, riferisce la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe aperto all'ipotesi azzura, anche se la Juve resterebbe la sua priorità. Questione di tempo, perché da Napoli vorrebbero far partire l'assalto ad agosto, sempre che prima la Juve non centri tutte le mosse per spiazzare la rivale.