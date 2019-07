CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI BARELLA / Il futuro di Nicolò Barella ancora non ha trovato la svolta decisiva. Il giovane centrocampista, come ampiamente raccontato da Calciomercato.it, ha voglia di vestire la maglia nerazzurra: quello che manca è l'accordo tra la Beneamata e il presidente cagliaritano Giulini, non disposto a fare sconti per il proprio tesserato.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', per superare l'impasse, Marotta starebbe pianificando un nuovo incontro con il presidente rossoblù: possibile che ciò avvenga lunedì, giornata in cui si terrà l'assemblea di Lega. L'ex Juventus inoltre sembrerebbe intenzionato ad andare incontro ai sardi, compiendo un passo in avanti per chiudere definitivamente la questione legata al centrocampista.