CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN AJAX / Moise Kean è stato uno degli attaccanti rivelazione della seconda metà dello scorso campionato. Il centravanti è esploso, andando a segno in diverse occasioni e attirando su di sé gli interessi di diversi club. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' la Juventus potrebbe anche decidere di sacrificare il classe 2000 nell'immediato per dare respiro ai conti: servirà però un'offerta adeguata.

In questa situazione potrebbe rientrare l', che avrebbe messo da tempo nel mirino il calciatore. La trattativa con i Lancieri, qualora si avviasse, sarebbe slegata dall'affare, in quanto appare difficile che gli olandesi possano accettare l'inserimento di contropartite per abbassare l'introito economico per il proprio difensore.

Ad ogni modo la Juventus non sarebbe disposta a perdere del tutto il controllo su Kean, ed è probabile che possa inserire una prelazione per poterlo riacquistare in caso di esplosione definitiva.