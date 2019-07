CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Il possibile inserimento della Juventus nell'affare Lukaku non frena la voglia dell'Inter di mettere le mani sull'attaccante belga del Manchester United: negli ultimi giorni non si sono registrate particolari novità con le distanze che restano invariate tra richiesta (80 milioni) e offerta (60 più bonus).

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Una situazione però che non significa stallo visto che sottotraccia le parti continuano a trattare: a far venire fuori la reale situazione della trattativa sarà un incontro che, riferisce la 'Gazzetta dello Sport', dovrebbe esserci all'inizio della prossima settimana. Un faccia a faccia tra i dirigenti di Inter e Manchester United che potrebbe portare ad un'accelerata decisiva nella trattativa: gli aggiornamenti in tempo reale cliccando qui . Un segnale di quel che potrà accadere arriverà invece già domani quando i 'Red Devils' partiranno per l'Australia: Lukaku viaggerà con i compagni o resterà atterra, aspettando novità sul suo trasferimento all'Inter? Nel primo caso significherebbe che la trattativa non è poi così avanzata, nel secondo che le parti pensano di poter chiudere a breve.