CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / La Juventus ci spera, confida nella capacità di negoziazione di Mino Raiola: per de Ligt sono giorni bollenti con l'Ajax che non si smuove dalla richiesta di 80 milioni complessivi e il procuratore del difensore olandese che cerca di strappare il sì dei Lancieri a condizioni più vantaggiose per i bianconeri.

L'obiettivo, difficile ma non impossibile, è regalare il forte centrale aprima di mercoledì quando lainizierà a lavorare: per questo Raiola sta lavorando ai fianchi il club di Amsterdam. Tutti gli aggiornamenti live cliccando qui . L'agente di de Ligt è al lavoro per trovare una soluzione che sia in grado di accontentare le due società: si parla di bonus ma anche - riferisce 'TuttoSport' - della possibilità di inserire nell'accordo una percentuale non solo in caso di futura rivendita del calciatore ma anche in caso di rinnovo tra de Ligt e Juventus. Bianconeri che restano ottimisti sulla buona riuscita dell'affare.