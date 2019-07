CALCIOMERCATO MILAN GEDSON FERNANDES / Il Milan non si ferma e continua a pensare al centrocampo: dopo aver preso Krunic e fatto partire l'assalto a Bennacer, i rossoneri hanno messo gli occhi anche su Gedson Fernandes, 20enne di proprietà del Benfica.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

I dirigenti milanisti hanno avuto dei nuovi contatti con l'agente del portoghese per informarsi sulla valutazione del calciatore: il Benfica per cedere il classe '99 chiede trenta milioni di euro più bonus. Ora tocca ai rossoneri valutare se far partire l'assalto oppure dirottare le attenzioni su altri obiettivi, magari in altri reparti visto che a centrocampo stanno già per arrivare due nuovi acquisti per Giampaolo.