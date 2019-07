NAPOLI RODRIGO ICARDI / Icardi resta nei radar del Napoli che non guarda però soltanto all'attaccante argentino per rinforzare il reparto offensivo di Carlo Ancelotti: in attesa di novità su James Rodriguez, gli azzurri pensano all'acquisto per il centro del reparto offensivo.

L'ex capitano dell'Inter è uno degli obiettivi principali ma non l'unico: resta, infatti, viva la trattativa con ilper. Come riferito da 'Sky Sport' nei contatti avuti conper il colombiano del Real Madrid si è parlato anche del bomber 28enne, ex. Ostacolo alla buona riuscita della trattativa è la richiesta di 50 milioni di euro avanzata dal club spagnolo , comunque inferiore ai 120 milioni della clausola inserita nel contratto dell'attaccante spagnolo.