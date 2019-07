MILAN MARIANO DIAZ ROMA / Non soltanto il Milan: Mariano Diaz è uno dei nomi in uscita dal Real Madrid e il suo futuro potrebbe essere in Serie A. Se i rossoneri lo hanno preso in considerazione nei contatti avuti con i blancos per l'affare Theo Hernandez, 'as.com' racconta anche della proposta arrivata dalla Roma.

I giallorossi avrebbero fatto sapere al Real di essere pronti a prendere in prestito il 25enne attaccante, ex Lione: la formula però non piace molto agli spagnoli che vorrebbero cedere a titolo definitivo il calciatore. Dopo una campagna acquisti iniziata con un grande esborso economico e la possibilità di aumentare la cifra alla voce 'costi' con i prossimi colpi, uno su tutti, le merengues vorrebbero monetizzaare l'addio di Mariano Diaz. Altra squadra sulle tracce del domenicano è il, ipotesi che non stuzzica il calciatore che sarebbe l'alternativa a Kane.