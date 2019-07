FIORENTINA TERRACCIANO / La Fiorentina ha chiuso l'acquisto di Pietro Terracciano, 29 anni, portiere di proprietà dell'Empoli.

Come riferisce 'Sky', l'operazione si è chiusa con il trasferimento a titolo definitivo del calciatore: Terracciano era approdato in viola già nel mese di gennaio, con la formula del prestito, scendendo in campo in due occasioni. Complessivamente nella scorsa stagione il portiere ha disputato 12 partite tra Empoli e Fiorentina: ora il ritorno in Viola a titolo definitivo con il ruolo di dodicesimo di Dragowski che nelle intenzione disarà il portiere titolare nella prossima stagione.