CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Sembrava un affare chiuso per la Juventus e invece la caccia a de Ligt non è ancora terminata: i bianconeri non hanno ancora raggiunto l'intesa con l'Ajax dopo aver trovato l'accordo con il calciatore (quinquennale da 12 milioni l'anno più clausola da 150 milioni). Le parti non riescono ad avvicinarsi e c'è quindi spazio per il ritorno delle tanti pretendenti per il difensore olandese, dal Barcellona al Paris Saint-Germain.

Anzi c'è chi crede che presto l'Ajax potrebbe chiudere i negoziati con la Juventus, forte di accordi già trovati con altri club. A 'Espn' il giornalista francese Juliendice la sua sulla trattativa: "Credo che ci sia la possibilità che l'Ajax perdi la pazienza e dica: 'Aspetta un attimo, ho un accordo con il Psg, ho un accordo con il. Basta trattare con te (riferendosi alla Juve, ndr) e de Ligt può scegliere tra i club con cui abbiamo raggiunto effettivamente un'intesa. Non è nell'interesse del club olandese perdere più tempo su de Ligt".