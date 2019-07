Totti ammette: "Sampdoria? Ferrero mi chiama ogni giorno!"

TOTTI ROMA SAMPDORIA / Francesco Totti, a margine dell'evento 'Padel Vip Cup' a Sabaudia, ha parlato del suo momento ai microfoni di 'Sky Sport':"Non avrei mai pensato di prendere questa decisione e non immaginavo di rivedere Buffon a Torino, ne ho parlato con lui due anni fa ed ero incredulo.

Roma? Non seguo nulla in questi giorni, mi auguro facciano un grande lavoro".

L'ex Capitano non sembra essersi pentito della decisione di lasciare i giallorossi: "Ho riflettuto a lungo sulla scelta di andar via, ma da allora non ho più sentito nessuno della società. Sampdoria? Ferrero mi chiama tutti i giorni, è anche mio vicino di spiaggia. Squadre europee? Tutto in alto mare, magari non accadrà nulla, non lo so nemmeno io".