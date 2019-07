CALCIOMERCATO INTER MORATTI / Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, dice la sua sul mercato nerazzurro ed in particolare del caso Icardi: l'attaccante argentino è destinato a lasciare il club con Napoli e, soprattutto, Juventus, pronti all'assalto. L'ex patron a 'gazzetta.it' dichiara: "Dzeko e Lukaku sono ottimi attaccanti. Uno ha grande talento, l'altro ha grande fisico. Ma Icardi è più forte.

Il suo caso è complicato, non ho mai dovuto affrontare nella mia gestione una vicenda così delicata. Certo se Icardi va alla Juve la squadra bianconera che è già fortissima e spettacolare diventa ancora più forte. Il comportamento del mondo Icardi sui social non mi interessa. Io ho sempre valutato i giocatori dal loro comportamento in campo e in allenamento". Moratti commenta anche l'arrivo die dà la sua griglia di partenza per il prossimo campionato: "La Juve è favorita. Poi ci sono Napoli e Inter. Mi incuriosisce l'arrivo di Conte. Voglio vedere come interverrà. Il suo passato in bianconero non conta".