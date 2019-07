Juventus, il Manchester United già lavora per sostituire Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ERIKSEN / Paul Pogba ha espresso ancora una volta, tramite Mino Raiola, il desiderio di lasciare il Manchester United. Juventus e Real Madrid sono i club sulle sue tracce, e i Red Devils, nonostante continuino a definirlo incedibile, si stanno in realtà già muovendo per sostituirlo: secondo quanto svelato oggi dall'autorevole 'Evening Standard', infatti, lo United si lancerà su Eriksen, che a sua volta ha manifestato l'intenzione di lasciare il Tottenham. Gli Spurs chiedono circa 100 milioni per il suo cartellino nonostante il contratto in scadenza, ma dovrebbero 'accontentarsi' di circa 70.

